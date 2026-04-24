В Крыму — форум Союза женщин России «Большой Женсовет» – «Крымские зори»

Опубликовал: КрымPRESS в Форумы в Крыму 15:59 24.04.2026

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел встречу с президентом Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатериной Лаховой и председателем регионального отделения СЖР Республики Крым Ноной Бахаревой.

В ходе мероприятия были рассмотрены итоги первого дня работы форума «Большой Женсовет» – «Крымские зори», открытие которого состоялось накануне в Алуште. Основной темой стал ход реализации в стране Национальной стратегии действий в интересах женщин и Стратегии семейной и демографической политики.

Узнайте больше:  В Севастополе завершился этнофорум «В дружбе народов — единство России»

Сергей Аксёнов также обсудил с Екатериной Лаховой и Ноной Бахаревой ключевые направления совместной работы, прежде всего, по вопросам поддержки семей и охраны материнства и детства.

Глава республики выразил уверенность, что проведение мероприятий, подобных форуму «Большой Женсовет» – «Крымские зори», будет способствовать решению актуальных задач, которые стоят как перед государством в целом, так и перед республикой в частности.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

