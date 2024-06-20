В Крыму функционирует электронный сервис для населения «Моё здоровье». Какие задачи решает

Достаточно авторизоваться со своей учётной записью, зайти в раздел «Здоровье» и выбрать услугу – запись к врачу. Назначить визит к доктору можно для себя, ребёнка или родственника. Необходимые данные система подгрузит и заполнит автоматически. Стоит их лишь проверить. Затем нужно выбрать из списка профиль специалиста и обозначить конкретного врача. Сервис сам подскажет, где именно возможен приём, и даст выбрать дату и время.

Личный кабинет «Мое здоровье» — удобный и безопасный способ управления своим здоровьем, который обеспечивает защиту данных пациентов с помощью современных методов шифрования, чтобы никто не мог получить доступ к вашим личным данным без вашего согласия.

Данный сервис даёт возможность гражданину самому вести и ежедневно отмечать изменения в своем самочувствии, формировать отчеты по отдельным параметрам из дневника самонаблюдения, направлять их лечащим врачам или самостоятельно отслеживать динамику здоровья.

Благодаря внедрению информационных технологий и появлению сервиса «Мое здоровье» на портале Госуслуг для граждан сокращается время ожидания приема специалистов, упрощается процедура записи к врачу и появится возможность получить электронный рецепт.

Сервис «Мое здоровье» разработан в рамках создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) профильного нацпроекта.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)