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В у функционирует электронный сервис для населения «Моё здоровье». Какие задачи решает

В Крыму функционирует электронный сервис для населения «Моё здоровье». Какие задачи решает

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:41 20.06.2024

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» на Едином портале Госуслуг продолжает функционировать специальный сервис для населения — личный кабинет «Мое здоровье».

Личный кабинет пациента — это онлайн-сервис, созданный для того, чтобы обеспечить пациентам возможность получения максимума информации и контроля над своим здоровьем. В личном кабинете доступны различные услуги для пациентов, такие как сведения о полисе обязательного медицинского страхования, страховой медицинской организации, сведения по электронному листку нетрудоспособности, просмотр медицинских результатов и анализов, запись на прием к врачу, общение с медицинскими специалистами, оплата услуг и многое другое.

Достаточно авторизоваться со своей учётной записью, зайти в раздел «Здоровье» и выбрать услугу – запись к врачу. Назначить визит к доктору можно для себя, ребёнка или родственника. Необходимые данные система подгрузит и заполнит автоматически. Стоит их лишь проверить. Затем нужно выбрать из списка профиль специалиста и обозначить конкретного врача. Сервис сам подскажет, где именно возможен приём, и даст выбрать дату и время.

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Личный кабинет «Мое здоровье» — удобный и безопасный способ управления своим здоровьем, который обеспечивает защиту данных пациентов с помощью современных методов шифрования, чтобы никто не мог получить доступ к вашим личным данным без вашего согласия.

Данный сервис даёт возможность гражданину самому вести и ежедневно отмечать изменения в своем самочувствии, формировать отчеты по отдельным параметрам из дневника самонаблюдения, направлять их лечащим врачам или самостоятельно отслеживать динамику здоровья.

Благодаря внедрению информационных технологий и появлению сервиса «Мое здоровье» на портале Госуслуг для граждан сокращается время ожидания приема специалистов, упрощается процедура записи к врачу и появится возможность получить электронный рецепт.

Сервис «Мое здоровье» разработан в рамках создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) профильного нацпроекта.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

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