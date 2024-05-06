В Крыму горело овощехранилище. Огонь охватил почти две тысячи квадратных метров склада

5 мая, в 15:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в складском помещении по адресу: Нижнегорский район село Жемчужина ул. Ханина.

Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. В 15:15 по прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит кровля здания и рядом складированные деревянные паллеты, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Тушение пожара осложняется высокой горючей и ветровой нагрузкой. В 17:51 пожар был локализован на площади 1800 кв. метров. Полностью пожар на овощехранилище был потушен уже глубокой ночью (сегодня, в 00:50).

Всего на тушение пожара было привлечено от РСЧС: 77 человек и 26 единиц техники, из них от МЧС России: 40 человек личного состава и 12 единиц техники.