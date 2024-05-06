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В у горело овощехранилище. Огонь охватил почти две тысячи квадратных метров склада

В Крыму горело овощехранилище. Огонь охватил почти две тысячи квадратных метров склада

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:07 06.05.2024

5 мая, в 15:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в складском помещении по адресу: Нижнегорский район село Жемчужина ул. Ханина.

Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. В 15:15 по прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит кровля здания и рядом складированные деревянные паллеты, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В Крыму горело овощехранилище. Огонь охватил почти две тысячи квадратных метров склада

Тушение пожара осложняется высокой горючей и ветровой нагрузкой.  В 17:51 пожар был локализован на площади 1800 кв. метров. Полностью пожар на овощехранилище был потушен уже глубокой ночью (сегодня, в 00:50).

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Всего на тушение пожара было привлечено от РСЧС: 77 человек и 26 единиц техники, из них от МЧС России: 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

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