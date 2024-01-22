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В у госавтоинспекторы и спасатели помогали автомобилистам выбираться из снежного и ледяного плена
Фото: МЧС

В Крыму госавтоинспекторы и спасатели помогали автомобилистам выбираться из снежного и ледяного плена

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:51 22.01.2024

Обильный снегопад в Крыму не остановил любителей автоприключений. Кто-то чересчур уповал на собственные силы и профессионализм, кто-то верил в возможности и «сверхпроходимость» своего «железного коня». Приводил все это… к призывам о помощи. Конечно, все они были услышаны.

В субботу днем в чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что в районе с. Верхние Орешники необходима помощь спасателей в эвакуации автомобиля, который из-за обледенения дорожного полотна съехал в кювет и застрял там. В авто находились 4 человека, из них двое несовершеннолетних.

На месте работали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». При помощи такелажного оборудования автомобиль был извлечен из кювета на дорогу с твердым покрытием. В медицинской помощи никто не нуждался, — сообщили в МЧС РК.

Также для оказания помощи автомобилистам выезжали сотрудники Белогорского и Ленинского аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

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ГИБДД также оказывала помощь. Ночью, в самый снегопад на Ангарском перевале к сотрудникам Госавтоинспекции обратился за помощью водитель автомобиля «Тойота».

Мужчина, направлявшийся из Алушты в Симферополь, пояснил, что по дороге транспортное средство въехало в яму. В результате произошёл прокол колеса. Полицейские сразу пришли мужчине на выручку. Они нашли компрессор и попытались накачать колесо. Но прокол оказался более серьёзным. Тогда инспекторы ДПС оказали гражданину помощь в вызове на место происшествия автомастера. После замены колеса водитель смог продолжить путь на своём автомобиле. Он поблагодарил полицейских за помощь и поддержку, — рассказали в МВД по РК.

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