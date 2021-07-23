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«Верево Сити»
В Крыму готовят олимпийских чемпионов. Желаем удачи на Олимпиаде нашему земляку - Глебу Бакши
Фото: минспорт РК

В Крыму готовят олимпийских чемпионов. Желаем удачи на Олимпиаде нашему земляку — Глебу Бакши

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:18 23.07.2021

Сегодня стартовали ХХХII летние Олимпийские игры в Токио. Этого события ждали миллионы болельщиков и тысячи спортсменов. За медали Олимпиады поборется и наш земляк – заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по боксу (2019) среди любителей Глеб Бакши. 29 июля он выйдет на ринг. Сражаться симферополец будет в самой сложной весовой категории – до 75 кг.

Крымчане активно интересуются темой спорта в социальных сетях. С начала года Центр управления регионом Республики Крым обработал 142 обращения по данной тематике. Чаще всего крымчане задают вопросы о строительстве новых объектов спортивной инфраструктуры, ремонте профильных учреждений, проведении спортивных мероприятий.

По данным республиканского министерства спорта, в Крыму для развития и подготовки спортсменов действует 5 школ олимпийского резерва, 1 школа паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта.

За последние полгода 13 сборных команд провели в Крыму сборы, среди них — сборная России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.

В разные годы участниками Олимпийский игр были 16 крымчан. Среди них: олимпийский чемпион 1972 года по греко-римской борьбе Рустем Казаков, чемпион 2008 года по пулевой стрельбе Артур Айвазян, серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее 2000 году Сергей Доценко (бокс), паралимпийская чемпионка 2008 года Татьяна Якибчук.

По материалам Центра управления регионом РК.

В Крыму готовят олимпийских чемпионов. Желаем удачи на Олимпиаде нашему земляку - Глебу Бакши

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