В Крыму готовятся к ЧС, связанным с непогодой. Организован оперативный штаб

Межведомственный оперативный штаб, в состав которого вошли как специалисты чрезвычайного ведомства, так и служб взаимодействия Республики Крым, работает на базе МЧС Республики Крым и Главного управления МЧС России по Республике Крым.

С целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий, на территории Крымского полуострова силами МЧС Республики Крым и Главного управления МЧС России по Республике Крым проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности жителей и гостей Республики, — сообщили в пресс-службе МЧС России по РК.

Оперативные группы МЧС Республики Крым и Главного управления МЧС России по Республике Крым осуществляют мониторинг участков с наибольшим риском возникновения ЧП, связанных с опасными метеоявлениями.

В районе Ангарского перевала осуществляет дежурство специальная техника Главного управления МЧС России по Республике Крым и ГУП РК «Крымавтодор», также развернут мобильный пункт обогрева для оказания помощи автомобилистам.

Движение по основным автодорогам Республики, через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме. Социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно.

В связи с выпадением большого количества снега, во избежание чрезвычайных происшествий, проезд на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая закрыт для всех видов транспорта.

Все оперативные службы Республики Крым находятся в готовности к действиям по предназначению.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

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