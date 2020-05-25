В Крыму готовятся к продлению дистанционного обучения и в новом учебном году

Система образования в Крыму должна быть готова к возможному продлению дистанционного обучения, вплоть до конца 2020 года, заявил Глава РК Сергей Аксёнов на заседании регионального оперативного штаба, передает РИА Новости . По его словам, всё вернется к очному обучению, но пока непонятно, какой режим работы будет на следующий учебный год. Тем более, на фоне прогнозов об «осенней вспышке» коронавируса в России.

Мы видим по заявлениям федеральных министров различных органов власти, до конца года в теории такой режим дистанционный может быть продлен. Поэтому надо быть готовым в любом случае, — сказал Аксёнов.

В связи с этим, считает Глава Крыма, необходимо проработать вопрос оснащения всех крымских детей устройствами для дистанционного обучения.

Отметим, что образовательные учреждения нескольких регионов России опробуют отечественный видеосервис, похожий на Zoom и предназначенный для проведения уроков. Об этом в среду, 20 мая, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Ожидается, что сервис видеокоммуникаций станет частью разрабатываемой российской образовательной платформы «Мое просвещение». Структура платформы, по сведениям министерства, будет содержать набор функций аудио и видео, которые сопоставимы с зарубежными аналогами, в том числе и с Zoom.

Мы стремимся обеспечить такие условия, чтобы у каждого школьника всегда была возможность обучаться по качественным программам и получить достойное образование. Новая система позволит детям продолжать учиться, когда они по объективным причинам, например по болезни, не могут посещать школу, — рассказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Напомним, на прошлой неделе сенаторы внесли в Госдуму законопроект , регламентирующий дистанционное образование в стране.