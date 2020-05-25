В Крыму готовятся к продлению дистанционного обучения и в новом учебном году

Система образования в Крыму должна быть готова к возможному продлению дистанционного обучения, вплоть до конца 2020 года, заявил Глава РК Сергей Аксёнов на заседании регионального оперативного штаба, передает
Мы видим по заявлениям федеральных министров различных органов власти, до конца года в теории такой режим дистанционный может быть продлен. Поэтому надо быть готовым в любом случае, — сказал Аксёнов.
В связи с этим, считает Глава Крыма, необходимо проработать вопрос оснащения всех крымских детей устройствами для дистанционного обучения.
Отметим, что образовательные учреждения нескольких регионов России опробуют отечественный видеосервис, похожий на Zoom и предназначенный для проведения уроков. Об этом в среду, 20 мая, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Ожидается, что сервис видеокоммуникаций станет частью разрабатываемой российской образовательной платформы «Мое просвещение». Структура платформы, по сведениям министерства, будет содержать набор функций аудио и видео, которые сопоставимы с зарубежными аналогами, в том числе и с Zoom.
Мы стремимся обеспечить такие условия, чтобы у каждого школьника всегда была возможность обучаться по качественным программам и получить достойное образование. Новая система позволит детям продолжать учиться, когда они по объективным причинам, например по болезни, не могут посещать школу, — рассказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.
Напомним, на прошлой неделе сенаторы внесли в Госдуму
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..