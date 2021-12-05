В Крыму готовятся встречать делегацию бизнес-кругов Сирии

Долго запрягаем. Быстро поедем?
Заседание крымско-сирийской рабочей группы, на котором будет обсуждаться экономическое сотрудничество, планируется провести на полуострове в начале 2022 года, сообщил
С Министерством экономического развития и внешнеэкономических связей Сирийской Арабской Республики обсудили перспективы сотрудничества. Предварительно обговорили проведение совместного заседания Крымско-сирийской рабочей группы по экономическому сотрудничеству. Надеемся в начале следующего года провести заседание этой группы, — рассказал Мурадов.
Он напомнил, что в 2019 году между властями Крыма и сирийским министерством было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, но торговля осуществляется пока в ограниченном объеме из-за ситуации с коронавирусом. Однако в рамках соглашения уже создан Крымско-сирийский торговый дом, проводятся сделки и грузовые перевозки между портами Крыма и Сирии.
Собеседник агентства выразил надежду, что постепенно, когда пандемия начнет отступать, объем торгового оборота будет активно наращиваться.
Коронавирусные ограничения, безусловно, препятствуют нормальной работе, хотя мы и в этих условиях стараемся проводить торговые операции. Сейчас мы обсудили с представителями министерства перспективы формирования грузопотока на крымско-сирийском направлении, поставки товаров из крымских портов в сирийские и обратно. И если поток сформируется, то мы намерены создать совместную крымско-сирийскую судоходную компанию, как записано в соглашении от 2019 года. Это важный компонент, который поможет грузы перевозить морским путем, — отметил Мурадов.
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