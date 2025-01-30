Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму холостяки реже женатых используют нецензурную лексику в общении со вторыми половинами
Новости Республики
В Крыму холостяки реже женатых используют нецензурную лексику в общении со вторыми половинами
фото: pxhere.com

В Крыму холостяки реже женатых используют нецензурную лексику в общении со вторыми половинами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:46 30.01.2025

Мужья и жены практически одинаково часто используют в общении нецензурную лексику, однако мужчины реже читают нотации вторым половинам по этому поводу. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма, состоящие в браке или отношениях.

В Крыму 4% мужчин и 8% женщин рассказали, что их вторая половина постоянно использует ненормативную лексику в общении. 39% мужчин и 39% женщин сообщили, что их партнеры время от времени нецензурно выражаются. Молодые жительницы Крыма реже зрелых рассказывали о том, что их спутники жизни сквернословят. В ответах мужчин тенденция обратная: спутницы более молодых ругаются чаще, чем вторые половины жителей Крыма старше 45 лет. Судя по ответам женщин, холостые мужчины используют нецензурную лексику в общении со вторыми половинами реже женатых, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Женщины борются с ненормативной лексикой дома активнее: замечания по поводу сквернословия они делают чаще.

Узнайте больше:  Эксперт: Крым побьет температурный рекорд 1900 года

Время проведения: 19—28 января 2025 года

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x