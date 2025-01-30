В Крыму холостяки реже женатых используют нецензурную лексику в общении со вторыми половинами

Мужья и жены практически одинаково часто используют в общении нецензурную лексику, однако мужчины реже читают нотации вторым половинам по этому поводу. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма, состоящие в браке или отношениях.

В Крыму 4% мужчин и 8% женщин рассказали, что их вторая половина постоянно использует ненормативную лексику в общении. 39% мужчин и 39% женщин сообщили, что их партнеры время от времени нецензурно выражаются. Молодые жительницы Крыма реже зрелых рассказывали о том, что их спутники жизни сквернословят. В ответах мужчин тенденция обратная: спутницы более молодых ругаются чаще, чем вторые половины жителей Крыма старше 45 лет. Судя по ответам женщин, холостые мужчины используют нецензурную лексику в общении со вторыми половинами реже женатых, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Женщины борются с ненормативной лексикой дома активнее: замечания по поводу сквернословия они делают чаще.

Время проведения: 19—28 января 2025 года

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