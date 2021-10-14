В Крыму хотят, по примеру Москвы, начать установку камер, измеряющих шум транспорта

В Крыму, по примеру Москвы, намерены начать установку дорожных камер, измеряющих шум проезжающего транспорта.

Поступает обращений достаточное количество, прежде всего из городов, что гоняют ночами после 22:00, рев двигателей и так далее. Свяжетесь с правительством Москвы, контакт обеспечим, там тестируют камеры, которые позволяют шумовой фон снимать. Там несколько камер, я уже с коллегами разговаривал. Посмотрим условия, как закончится эксперимент в столице, — дал поручение Глава РК Сергей Аксёнов.

Он также поручил посчитать разницу в стоимости таких камер и организовать работу по противодействию шуму от транспорта по ночам, в частности от мотоциклов.

Отметим, что «война» дрифтерам и любителям «ночного автозвука» имеет юридическую подоплеку: в июне 2019 года Госсовет Крыма одобрил запрет на шум в период с 22:00 до 8:00, а также в дневное время с 13:00 до 14:00. Штрафы за нарушение закона о тишине — от 500 до 1 тыс. рублей для физических и от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для юридических лиц.

ТАСС уточняет: первая камера, измеряющая шум проезжающего транспорта, была установлена в конце сентября в районе Чистых прудов в Москве в тестовом режиме (на фото). Однако пока речи о штрафах не идет, так как камеры сначала должны пройти сертификацию в Росстандарте.