В Крыму хотят ввести строгую ответственность за нарушение порядка продажи «снюсов»

МВД по Республике Крым вышло с законодательной инициативой в Государственный совет Республики Крым о дополнении регионального кодекса об административных правонарушениях нормой об ответственности за нарушения порядка продажи различных видов жевательных и сосательных табаков – так называемых «снюсов» и подобных веществ. Соответствующие предложения, подписанные Министром внутренних дел по Республике Крым, направлены на имя председателя крымского парламента.

Речь идет о наказании за бесконтрольный сбыт так называемой «бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака». Инициатива подразумевает не только официальный запрет на продажу подобной продукции несовершеннолетним, но и ряд ограничений, связанных с местом их изготовления, хранения, продажи и использования, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

На сегодня более 30 субъектов Российской Федерации ввели на региональном уровне запрет на продажу «снюсов». Федеральное законодательство пока предусматривает штрафы за нарушение порядка их оборота лишь по тому основанию, что эта продукция не прошла обязательную государственную сертификацию. На федеральном уровне изменения в законодательство планируется внести в ближайшее время.

Волна продажи «снюсов» захлестнули Россию несколько месяцев назад. Во многих случаях такая бестабачная никотиновая продукция некоторыми злоумышленниками начала продаваться детям: именно школьники стали ее самыми частыми потребителями. Иногда сбытчики именовали пакетики со смесями «конфетой» или «шайбой». Вместе с тем, медики сразу же заявили о вреде этих «конфет», которые содержат синтетический никотин в дозах, много раз превышающий концентрацию в обычных сигаретах, — говорят специалисты.

В декабре 2019 года в Крыму было зарегистрировано пять случаев отравления подростков никотиносодержащей продукцией. В начале 2020 года появилась информация о первой на территории России смерти ребёнка после употребления таких веществ.