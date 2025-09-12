Прямо сейчас:
В Крыму хотят снизить требования к стажу для участников СВО при назначении на госдолжности

12.09.2025

В Крыму предложили снизить требования к стажу для участников СВО при назначении на государственные и муниципальные должности. С таким законопроектом выступил председатель комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев на заседании парламента. Он подчеркнул, что инициатива «затрагивает не просто нормы закона, а конкретно отношение государства к тем, кто защищает и защищал его интересы».

Согласно проекту, для замещения высших должностей в органах власти участникам СВО будет достаточно двух лет муниципальной или государственной службы либо четырех лет работы по специальности вместо действующих четырех и пяти лет соответственно.

Для главных должностей требования предлагается снизить до одного года муниципальной или госслужбы или двух лет работы по специальности.

Служба наших воинов тоже приравнивается к работе по специальности. Это возможность для тех, кто защищает и защищал нашу Родину, продолжить служение в мирной жизни на благо наших городов, сел и поселков. Уверен, что их опыт, дисциплина, умение действовать в критических ситуациях будут работать на благо мирной жизни, — сказал Шантаев.

источник: РИА Новости Крым



