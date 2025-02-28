В Крыму хотят создать полную кадровую базу данных. По потребностям и госучреждений, и частного бизнеса

Открывая мероприятие, Сергей Аксёнов напомнил, что по поручению Президента Владимира Путина в России стартовала реализация нового национального проекта «Кадры», который призван создать механизмы для решения вопросов кадровой потребности.

Рынок труда в Республике Крым, как и по всей стране, испытывает определенную напряженность. Сегодня в республике количество заявленных вакансий превышает количество соискателей в три раза. Основные кадровые проблемы в бюджетной сфере наблюдаются в системах здравоохранения и образования, а также в отрасли жилищно-коммунального хозяйства – не хватает представителей простых рабочих профессий. Положение могут исправить в первую очередь сами работодатели. Очень важно уделять время прогнозированию, планировать и управлять потребностью в персонале в том числе за счет своевременной публикации корректных сведений об имеющихся вакансиях, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Особое внимание Сергей Аксёнов уделил вопросу создания в республике кадровой базы данных. «Сегодня в Крыму полная база вакансий попросту отсутствует. У нас есть два месяца на то, чтобы исправить эту ситуацию. Хотя, считаю, что упорядочить нужную информацию можно и быстрее, поскольку и госучреждения, и частный бизнес прекрасно знают о своих потребностях. Уверен, каждый предприниматель понимает тип своего потенциального работника, какими качествами и компетенциями тот должен обладать. Необходимо актуализировать все имеющиеся данные, сделать их более конкретными, чтобы у человека в процессе поиска работы имелся достаточный объем информации о том, где он может применить свое образование и навыки», – дал поручение Глава республики.

В дополнение Сергей Аксёнов сообщил, что совместные заседания для подведения текущих итогов планируется проводить раз в месяц. Исполнение мероприятий нового нацпроекта – под личным контролем заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской.

Далее участники мероприятия обсудили детали проведения Всероссийского опроса работодателей для формирования прогноза потребности экономики в кадрах на 2026–2032 годы и образования банка данных работодателей с целью трудоустройства завершивших службу участников специальной военной операции, а также вопросы установления допустимой доли иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности в Крыму на 2026 год.

В мероприятии приняли участие председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» Надежда Краденова, председатель Объединения работодателей Республики Крым, генеральный директор АО «Завод «Фиолент» Александр Баталин, представители министерств и ведомств, бюджетных и коммерческих учреждений и организаций.

СПРАВКА. Цель национального проекта «Кадры» – качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей, опираясь на скоординированную работу образовательных учреждений, компаний и государства. Проект комплексной модернизации позволит к 2029 году обновить в стране всю сеть службы занятости – будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятия смогут получить адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым