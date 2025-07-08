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В Крыму хотят создать специнфраструктуру для передвижения электросамокатов, гироскутеров и скейтбордов
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму хотят создать специнфраструктуру для передвижения электросамокатов, гироскутеров и скейтбордов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:48 08.07.2025

На совещании с представителями Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк обсудил реализацию плана мероприятий, направленного на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности (СИМ) и обеспечение безопасности дорожного движения. План утверждён заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным.

С каждым годом количество электросамокатов, гироскутеров, скейтбордов и других средств индивидуальной мобильности стремительно растёт, – отметил Юрий Гоцанюк, подчеркивая, что эти транспортные средства, хотя и отличаются компактностью и маневренностью, стали фактором роста аварийности на дорогах.

В связи с этим встал вопрос о необходимости создания специализированной инфраструктуры, которая учтет особенности движения средств индивидуальной мобильности и обеспечит безопасность как водителей, так и пешеходов.

При планировании и строительстве улично-дорожной сети предполагается проведение анализа возможностей для интеграции элементов безопасного передвижения мобильных средств, включая выделенные полосы, сигнальные системы и разметку, – добавил Председатель Правительства Крыма.

Важно отметить, что реализация данных инициатив позволит не только снизить уровень аварийности, но и создать комфортные условия для всех участников дорожного движения.

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источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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