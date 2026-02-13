Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму хозяйничает циклон из акватории Средиземного моря. Что будет с погодой в выходные дни
Новости Республики
В Крыму хозяйничает циклон из акватории Средиземного моря. Что будет с погодой в выходные дни
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму хозяйничает циклон из акватории Средиземного моря. Что будет с погодой в выходные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:06 13.02.2026

Атлантический циклон, который принес в Москву снегопады, не затронет Крым. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Ранее Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой, который принес с собой сильный снегопад. По прогнозу Гидрометцентра России, снегопад продлится вплоть до конца выходных и может возобновиться 16 февраля.

У них циклон атлантический, а у нас сейчас, в эти выходные дни, и на следующей неделе будут южные циклоны проходить. 14 февраля, в предстоящую субботу, циклон будет идти с акватории Средиземного моря, он принесет в Крым дожди. Температура воздуха понизится на 4-5 градусов. Если сегодня на полуострове +15…+16, то завтра +5…+ 10 ночью и +2…+7 днем, — отмечает специалист. 

По словам Любецкой, в воскресенье, 15 февраля, тепло сохранится. Этот циклон уходит. Ему на смену придет новая воздушная масса из акватории Средиземного моря. Дневные температуры воздуха +10…+ 15, ночью + 2…+ 7 градусов. При этом осадки уже практически прекратятся.

Узнайте больше:  В селе Ключи Симферопольского района завершено строительство 24 км уличных сетей газоснабжения

Ранее заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров сообщал, что водохранилища Крыма накопили достаточный объем воды, чтобы закрыть потребности населения республики на 320 суток. Суммарный объем сейчас составляет около 150 млн кубометров.

Потепление и таяние снега на северных предгорьях Крымских гор резко и значительно улучшило гидрологическую обстановку. Больше всего уровень воды повышался на реке Бельбек – до 2 метров, а в низовьях реки Кача у села Суворово – на 167 см.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 2 232

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.