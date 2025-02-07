В Крыму и на Кубани зафиксированы новые точечные выбросы мазута

Точечные выбросы мазута зафиксированы в 15 местах побережья Краснодарского края и Крыма после крушения танкеров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе организована работа межведомственных мониторинговых групп. На 15 участках проведения работ зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов, — сказали в МЧС.

С начала работ по ликвидации загрязнения очищено 355 км побережья. Всего собрано около 180 тыс. тонн загрязненного грунта. 21 тыс. тонн из этого количества просеяли вибрационной установкой «Грохот». Также проводится утилизация части грунта.

В Черном море на загрязнение обследовано 7,5 тыс. кв. км, для очистки использовано 7,5 тонн сорбента.

источник: ТАСС