В Крыму и Севастополе люди активно голосовали на выборах Президента России. Данные по явке 15 марта

Региональные Избиркомы подвели итоги первого дня голосования на выборах Президента России. В пятницу, 15 марта Крым голосовал активнее Севастополя, но впереди еще два дня.

В Республике Крым проголосовали 649 731 человек, явка составила 43,19% (с учетом ДЭГ).

В Севастополе проголосовали 100 818 человек, явка составила 32,26% (с учетом ДЭГ).

Голосование продолжается 16 и 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00, не забудьте!