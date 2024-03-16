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В у и Севастополе люди активно голосовали на выборах Президента России. Данные по явке 15 марта

В Крыму и Севастополе люди активно голосовали на выборах Президента России. Данные по явке 15 марта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:01 16.03.2024

Региональные Избиркомы подвели итоги первого дня голосования на выборах Президента России. В пятницу, 15 марта Крым голосовал активнее Севастополя, но впереди еще два дня.

В Республике Крым проголосовали 649 731 человек, явка составила 43,19% (с учетом ДЭГ).

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В Севастополе проголосовали 100 818 человек, явка составила 32,26% (с учетом ДЭГ).

Голосование продолжается 16 и 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00, не забудьте!

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