В Крыму и Севастополе люди активно голосовали на выборах Президента России. Данные по явке 15 марта

Региональные Избиркомы подвели итоги первого дня голосования на выборах Президента России. В пятницу, 15 марта Крым голосовал активнее Севастополя, но впереди еще два дня.
В Республике Крым проголосовали 649 731 человек, явка составила 43,19% (с учетом ДЭГ).
В Севастополе проголосовали 100 818 человек, явка составила 32,26% (с учетом ДЭГ).
Голосование продолжается 16 и 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00, не забудьте!
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С тегами: выборы в Крыму и в Севастополе