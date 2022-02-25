В Крыму и Севастополе ожидается рост тарифов. Депутаты Госдумы предлагают заморозить цены на услуги ЖКХ

В России предложили установить мораторий на повышение цен за услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Соответствующий законопроект, сообщает РБК-Недвижимость , внес в Госдуму заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, следует из документа на портале правовых актов. В пояснительной записке отмечается, что в условиях резкого сокращения доходов из-за роста безработицы, снижения зарплат из-за вынужденного простоя и обесценивания денег «крайне негативно на уровень жизни россиян влияет ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги с сохранением максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ в размере 22%».

Авторы документа напоминают, что правительство утвердило индексы повышения тарифов на коммунальные услуги на второе полугодие 2022 года в пределах от 2,9% до 6,5%. Наибольший рост тарифов ЖКХ ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%). Парламентарии отмечают, что в пандемию из-за длительного нахождения дома счета на коммунальные услуги растут, что в сочетании с падением доходов снижает уровень жизни. В качестве временной меры предлагается не повышать тарифы в 2022 году, — отмечают эксперты РБК.

В Госдуме ранее предложили ввести разные ценовые пакеты услуг по обслуживанию дома. Меньше всего предлагается платить жильцам, которые будут самостоятельно поливать газон и мыть пол в подъезде, а самую высокий тариф предлагается для граждан, которые хотят повысить энергоэффективность дома.

В Госдуме ранее предложили ввести разные ценовые пакеты услуг по обслуживанию дома. Меньше всего предлагается платить жильцам, которые будут самостоятельно поливать газон и мыть пол в подъезде, а самую высокий тариф предлагается для граждан, которые хотят повысить энергоэффективность дома.