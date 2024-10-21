В Крыму и Севастополе рост цен на фрукты и овощи — объясняют ситуацию неурожаем

Цены на картофель, овощи и фрукты выросли в Крыму и Севастополе по сравнению с 2023 годом, несмотря на начавшийся сбор урожая, следует из данных Крымстата. Рост цен связан с тем, что на полуострове из-за заморозков и засухи объемы урожая многих культур оказались намного ниже, чем в 2023 году, восполнять дефицит пришлось привозными продуктами, пояснили

Анализ динамики цен на фрукты и овощи из перечня социально значимых продовольственных товаров за 2024 год <…> совпадает с динамикой этих овощей и фруктов по Республике Крым, Южному Федеральному округу и Российской Федерации в целом. Жара негативно сказалась на урожае в Крыму в 2024 году. [На полуострове] ранние овощи пострадали больше всего: урожайность снизилась на 20-40% в зависимости от вида, плодово-ягодные культуры потеряли не более 10% урожая, — говорится в ответе департамента на запрос ТАСС.

Там уточнили, что анализировались цены на картофель, капусту, лук репчатый, морковь, свеклу, помидоры, огурцы, яблоки.

Согласно данным на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю, с начала года в Крыму цены на картофель выросли почти на 62%, а по отношению к сентябрю 2023 года они на 54,4% выше. Цены на капусту выросли на 71,39% и 38,56% соответственно, на лук цена с начала года немного снизилась, но оказалась выше показателей 2023 года на 16,6%. Цены на морковь почти не изменились, а на свеклу снизились по сравнению с сентябрем 2023 года. Стоимость помидоров и огурцов, традиционно снизившись почти вдвое по сравнению с зимней, оказалась выше показателей сентября 2023 года на 17% и 67% соответственно, а яблоки стали на 32% дороже, чем на начало 2024 года, и на 21,9% дороже, чем год назад.

В Севастополе, по информации Росстата, динамика сдержаннее: цена на картофель на 40,55% выше, чем год назад, на капусту — на 38,25%, на лук — на 6%, на помидоры — на 11%, на яблоки — на 19,27%, а стоимость свеклы и моркови даже снизилась — примерно на 4%. При этом цена огурцов выросла почти вдвое.

Судя по опубликованной статистике, в Крыму и Севастополе также отмечается рост цен на виноград — 11,5% и 49,14% соответственно. Ранее сообщалось, что погодные условия на полуострове повлияли на урожай винограда.

О поставках продуктов

Как пояснили в севастопольском департаменте, овощи и фрукты, которые выращиваются на полуострове, не покрывают потребности населения, поэтому их ввозят с территорий Южного федерального округа. «Основным логистическим маршрутом поставки товаров в город [Севастополь] является сухопутный. <…> В региональные торговые сети товары поступают ежедневно из распределительных центров, расположенных в Республике Крым. Поставки осуществляются без перебоев и в необходимом объеме», — подчеркнули в департаменте.

Вопрос о стоимости продуктов в Крыму и Севастополе, а также о мерах для сдерживания роста цен поднимается на полуострове на протяжении всех 10 лет после воссоединения с Россией. Украина вскоре после Крымской весны запретила поставки своей продукции на полуостров и разрушила существующие логистические связи, регионы оказались в логистическом тупике. Ситуацию разрешили ввод в эксплуатацию Крымского моста в 2018 году, строительство оптово-распределительных центров на полуострове, открытие сухопутного коридора в обход Азовского моря в 2022 году.

источник: ТАСС