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В Крыму и в Севастополе действует "Телефон доверия" судебных приставов - сообщите о коррупции

В Крыму и в Севастополе действует «Телефон доверия» судебных приставов — сообщите о коррупции

Опубликовал: КрымPRESS в Судебные приставы Крыма 19:02 25.07.2025

В целях совершенствования работы по защите прав и законных интересов граждан и организаций в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г.Севастополю организована работа по приёму и учёту обращений, поступающих по телефону горячей линии по вопросам противодействия коррупции — 8 (3652) 79-99-49.

«Телефон доверия» — по вопросам противодействия коррупции позволяет выявлять факты коррупционных проявлений, а также обеспечивает гласность и открытость в деятельности сотрудников органов принудительного исполнения. Каждое обращение тщательно проверяется и при наличии в действиях должностных лиц нарушений, принимаются необходимые меры реагирования. Руководство Главного управления ФССП России по Республике Крым и г.Севастополю рекомендует жителям республики незамедлительно сообщать о каждом факте противоправных действий судебных приставов по «Телефону доверия» — 8 (3652) 79-99-49, который работает круглосуточно.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю

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