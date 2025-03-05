В Крыму и в Севастополе работает экстренная телефонная линия «Ребёнок в опасности»

В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю действует круглосуточная экстренная телефонная линия «Ребенок в опасности» 123 для немедленного реагирования на сообщения о преступлениях, которые готовятся или уже совершены в отношении детей, принимаются сообщения о несовершеннолетних, оказавшихся в опасной жизненной ситуации.
О каждом сообщении, поступившем на телефон «Ребенок в опасности», незамедлительно докладывается руководству Главного следственного управления. По каждому такому звонку проводится комплекс мероприятий с привлечением при необходимости сотрудников иных правоохранительных органов и специалистов контролирующих ведомств.
Следственный комитет Российской Федерации уделяет первостепенное внимание профилактике и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей, а также преступлениям, совершенным несовершеннолетними.
Дополнительные оперативные линии:
- телефон дежурного по управлению: 8(3652) 799-723
- телефон доверия: 8(3652) 799-721
- телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11
- горячая линия для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской Народных Республик и территорий Украины: +7-978-936-80-74
- горячая линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: +7-978-936-80-74
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя