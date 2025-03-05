В Крыму и в Севастополе работает экстренная телефонная линия «Ребёнок в опасности»

О каждом сообщении, поступившем на телефон «Ребенок в опасности», незамедлительно докладывается руководству Главного следственного управления. По каждому такому звонку проводится комплекс мероприятий с привлечением при необходимости сотрудников иных правоохранительных органов и специалистов контролирующих ведомств.

Следственный комитет Российской Федерации уделяет первостепенное внимание профилактике и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей, а также преступлениям, совершенным несовершеннолетними.

Дополнительные оперативные линии:

телефон дежурного по управлению: 8(3652) 799-723

телефон доверия: 8(3652) 799-721

телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11

горячая линия для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской Народных Республик и территорий Украины: +7-978-936-80-74

горячая линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: +7-978-936-80-74

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю