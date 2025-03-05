Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | В Крыму и в Севастополе работает экстренная телефонная линия «Ребёнок в опасности»
Новости Республики
В Крыму и в Севастополе работает экстренная телефонная линия "Ребёнок в опасности"
иллюстрация: pxhere.com

В Крыму и в Севастополе работает экстренная телефонная линия «Ребёнок в опасности»

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:46 05.03.2025

В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю действует круглосуточная экстренная телефонная линия «Ребенок в опасности» 123 для немедленного реагирования на сообщения о преступлениях, которые готовятся или уже совершены в отношении детей, принимаются сообщения о несовершеннолетних, оказавшихся в опасной жизненной ситуации.

О каждом сообщении, поступившем на телефон «Ребенок в опасности», незамедлительно докладывается руководству Главного следственного управления. По каждому такому звонку проводится комплекс мероприятий с привлечением при необходимости сотрудников иных правоохранительных органов и специалистов контролирующих ведомств.

Следственный комитет Российской Федерации уделяет первостепенное внимание профилактике и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей, а также преступлениям, совершенным несовершеннолетними.

Узнайте больше:  Ялтинец сжёг своего соседа - виновен в убийстве с особой жестокостью

Дополнительные оперативные линии:

  •  телефон дежурного по управлению: 8(3652) 799-723
  •  телефон доверия: 8(3652) 799-721
  •  телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес: (3652) 500-750; +7-978-909-11-11
  •  горячая линия для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской Народных Республик и территорий Украины: +7-978-936-80-74
  •  горячая линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: +7-978-936-80-74

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Следственный комитет Крыма и Севастополя
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x