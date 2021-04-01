В Крыму идет ремонт дороги «Котельниково – Краснознаменка» в Красногвардейском районе

В Крыму подрядная организация ООО «Центродорстрой» продолжает ремонтные работы на участке автомобильной дороги межмуниципального значения «Котельниково – Краснознаменка». Указанный объект вошел в перечень дорог по реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Эта дорога, по сути, проходит между трасс «Симферополь – Красноперекопск» и «Симферополь – Джанкой».

На сегодняшний день ведется работа по фрезеровке старого дорожного покрытия. В ближайшее время начнется демонтаж бортового камня и тротуаров, планировка обочин, устройство выравнивающего слоя и холодного ресайклинга (технология укрепления/стабилизации грунтов). Протяженность участка составляет 11,7 км. Завершение работ на данном объекте планируется до 1 июля, — сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов.

С полным перечнем дорог в Крыму, на которых ведутся (или планируются) ремонтные работы можно ознакомиться по ссылке .