В Крыму идёт приём заявлений на получение денежной компенсация на приобретение школьной формы

В Крыму право на получение денежной компенсация затрат на приобретение школьной формы имеют многодетные семьи, статус которым установлен в соответствии с законом Республики Крым «О социальной поддержке многодетных семей в РК».

Заявителем является один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель), рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка из многодетной семьи, обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам по очной форме обучения. Компенсация выплачивается на приобретение школьной формы на каждого ребенка в многодетной семье, обучающегося в общеобразовательной организации, расположенной на территории Республики Крым, по очной форме обучения, в том числе на ребенка, находящегося под опекой в многодетной семье, на которого не выплачиваются в установленном порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). Выплата предоставляется один раз в календарном году и не более одного раза в учебном году одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка, — отмечают специалисты.

Для назначения компенсации в срок с 1 августа до 1 ноября текущего года необходимо обратиться с установленной формой заявления в орган социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и предоставить:

копию паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего его место жительства или место пребывания на территории Республики Крым;

копию свидетельства о рождении ребенка до 14 лет (паспорта ребенка старше 14 лет);

копию удостоверения многодетной семьи установленного образца, выданного исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере образования.

Также заявление можно подать через сайт Госуслуг — здесь .