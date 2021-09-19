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В Крыму идёт регистрация команд школьников для участия в видеокроссинге «Смотри, это Россия!»

В Крыму идёт регистрация команд школьников для участия в видеокроссинге «Смотри, это Россия!»

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 20:53 19.09.2021

В Республике Крым дан старт регистрации команд школьников для участия в видеокроссинге «Смотри, это Россия!».

Главная цель конкурса, организованного по инициативе юных активистов Республики Саха (Якутия), – помочь детям из различных регионов страны узнать больше о разнообразии краев и областей России, создать новые дружеские связи. Формат видеокроссинга по аналогии с посткроссингом – обменом почтовыми открытками, подразумевает обмен тематическими видеороликами. Для принятия участия в проекте участникам необходимо записать ролик о легендах в своем регионе – например, о мифах, преданиях, сказках, фольклорных персонажах или исторических личностях своей малой родины. Записанные сюжеты будут в качестве видеооткрыток направлены школьникам других регионов страны, — отмечают в пресс-службе Министерства образования, науки и молодёжи РК.

Конкурсанты получат возможность принять участие в дистанционных мастер-классах от успешных видеорежиссеров и продюсеров. Лучшие ролики будут определены голосованием на сайте проекта, их авторы получат в качестве призов смартфоны.

Регистрация продлится до 1 ноября 2021 года включительно на сайте проекта: https://lookitsrussia.ru/.

В Крыму идёт регистрация команд школьников для участия в видеокроссинге «Смотри, это Россия!»

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