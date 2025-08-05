В Крыму идёт приём заявлений на выплату для многодетных семей на покупку школьной формы

В том числе одна из них – предоставление денежной выплаты на обеспечение детей школьной формой, размер которой в текущем году составляет 4667,7 руб. на каждого ребенка, обучающегося в школе на территории республики. Планируется, что в этом году выплату получат более 53,4 тыс. детей. С 2025 года она осуществляется без учета критериев нуждаемости семьи. То есть предоставлять сведения о доходах семьи и прилагать к заявлению товарные чеки, подтверждающие приобретение школьной формы, не требуется. Заявление можно подать с 1 августа до 1 ноября в орган труда и социальной защиты по месту жительства многодетной семьи либо через портал Госуслуг Республики Крым в форме электронного документа. С подробной информацией о мерах поддержки многодетных семей можно ознакомиться здесь.

При этом, как отдельно отмечается, в текущем году более 4 тыс. детей из многодетных семей получили путевки в загородные лагеря за счет республиканского бюджета. Всеми видами отдыха и оздоровления на сегодняшний день охвачено более 30 тыс. детей. Более 51,6 тыс. школьников из многодетных семей обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием за счет муниципальных бюджетов. Право на льготный проезд предоставлено 32,5 тыс. детей.

Но нужна не только материальная поддержка. Надо укреплять и продвигать в обществе семейные ценности, а многодетность должна стать модной и престижной. И здесь очень важен творческий подход, без формализма и бюрократии, – подчеркивает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов рассказал, что в этом году в крымских ЗАГСах чествовали более ста многодетных семей, и привел пример значимого события для многих родителей – церемонии, связанной с наречением имени ребенку, которую проводят сотрудники ЗАГСов. Так, в Советском районе такой «гражданский обряд» недавно был проведен для семьи Владимира и Любови Романюк, у которых появился на свет десятый ребенок – сын Михаил.

Чем больше многодетных семей, тем крепче государство, тем более уверенно люди смотрят в будущее. Желаю всем крымским семьям мира, любви, достатка и взаимопонимания! – сказал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым