В Крыму идёт работа по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в сезоне 2025-2026 годов

В Крыму организована работа по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в сезоне 2025-2026 годов. Иммунизацией планируют охватить более миллиона человек, застрахованных на территории республики, из них порядка 300 тысяч — дети. Об этом шла речь на заседании санитарно – противоэпидемической комиссии при Совете министров Республики Крым, которое прошло под руководством заместителя Председателя Совета министров РК – министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской. На заседании были рассмотрены вопросы проведения мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в сезоне 2025-2026 годов.
В ходе заседания отмечена необходимость своевременного и максимального охвата вакцинальной кампанией жителей Республики Крым. Особое внимание в проведении вакцинации необходимо уделить гражданам пожилого возраста, пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям.
Руководителям медицинских организаций, образовательных организаций и главам администраций муниципальных образований поручено провести работу по организации вакцинации граждан трудоспособного возраста непосредственно на рабочих местах, детскому населению в организациях дошкольного, общего и среднего профессионального образования, с привлечением выездных бригад медицинских работников.
С целью сохранения санитарно-эпидемического благополучия населения Республики Крым работодателям необходимо провести работу в трудовых коллективах по стимулированию работников к вакцинации, а также обеспечить необходимые организационные и профилактические мероприятия, направленные на профилактику вирусных инфекций.
Министерству внутренней политики, информации и связи РК поручено провести массовую информационную кампанию о необходимости иммунизации против гриппа, актуальным вопросам профилактики респираторных заболеваний, а также своевременного обращения за медицинской помощью.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: здравоохранение Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: здравоохранение Крыма