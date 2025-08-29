В Крыму идёт работа по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в сезоне 2025-2026 годов

В ходе заседания отмечена необходимость своевременного и максимального охвата вакцинальной кампанией жителей Республики Крым. Особое внимание в проведении вакцинации необходимо уделить гражданам пожилого возраста, пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям.

Руководителям медицинских организаций, образовательных организаций и главам администраций муниципальных образований поручено провести работу по организации вакцинации граждан трудоспособного возраста непосредственно на рабочих местах, детскому населению в организациях дошкольного, общего и среднего профессионального образования, с привлечением выездных бригад медицинских работников.

С целью сохранения санитарно-эпидемического благополучия населения Республики Крым работодателям необходимо провести работу в трудовых коллективах по стимулированию работников к вакцинации, а также обеспечить необходимые организационные и профилактические мероприятия, направленные на профилактику вирусных инфекций.

Министерству внутренней политики, информации и связи РК поручено провести массовую информационную кампанию о необходимости иммунизации против гриппа, актуальным вопросам профилактики респираторных заболеваний, а также своевременного обращения за медицинской помощью.

