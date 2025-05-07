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В Крыму идёт работа по сохранению памятников, воинских захоронений и других памятных мест
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму идёт работа по сохранению памятников, воинских захоронений и других памятных мест

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:49 07.05.2025

Глава Республики Крым рассказал в своем Telegram-канале о текущих итогах работы по приведению в порядок памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Сергей Аксёнов подчеркнул:

По словам нашего Президента, память – это, прежде всего, конкретные дела. Это и постоянная, а не только по праздникам, поддержка наших ветеранов, и, конечно, такая же постоянная забота о сохранении памятников, посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны.

Так, в Республике Крым работа по реконструкции, реставрации, сохранению и приведению в порядок памятников, воинских захоронений и других памятных мест ведется в постоянном режиме.

Данная деятельность финансируется как из бюджета, так и из внебюджетных источников, в ней участвует огромное количество неравнодушных людей – от волонтеров и предпринимателей до депутатов и чиновников разных уровней, – отметил Глава республики.

По словам Сергея Аксёнова, в Крыму более 900 объектов культурного наследия, связанных с Великой Отечественной войной, они внесены в соответствующий реестр.

Целый ряд памятных мест расположен в труднодоступной местности. Например, братская могила жертв фашистского террора в урочище Чаир находится на большой высоте, в 20 километрах от ближайшего населенного пункта. Заботу об этом объекте взяли на себя спасатели ГКУ Республики Крым «КРЫМ – СПАС». Всего они шефствуют над 18 памятными местами, – отмечает Глава Крыма.

Кроме того, сотрудники подведомственных учреждений Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым ежегодно благоустраивают памятники и мемориалы, расположенные на землях лесного фонда. На сегодня таких объектов около 30.

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Сергей Аксёнов выразил благодарность всем, кто вносит вклад в общее дело по сохранению исторической памяти.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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