В Джанкойском районе Крыма специалисты «ВАД» приступили к капитальному ремонту дороги Р-280 «Новороссия» на участке с 494 по 509 км. Модернизация трассы от Джанкоя до Симферополя вошла в план скоростного маршрута «Азовское кольцо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запланировано расширение дороги с двух до четырех полос, барьерное ограждение и разрешенная скорость — 120 км/ч.

Работы ведутся без перекрытия движения: сначала построятся две новые полосы вдоль существующей дороги, затем движение переключат на них и модернизация трассы продолжится. Состав асфальтобетона, как на трассе «Таврида», устойчив к жаре до +64 градуса и морозам до –22.

Р-280 «Новороссия» обеспечивает выходы к портам Черного и Азовского морей, связь с Мариуполем и Мелитополем. Капремонт улучшит транспортную инфраструктуру и качество жизни населения, подчеркнули в компании.

Часть дороги реконструирована до четырех полос от Ростовской области и границы Донецкой Народной Республики, часть реконструирована до Мариуполя и после. И сегодня в сторону Донецкой Народной Республики и Запорожской области идет реконструкция до четырех полос.

