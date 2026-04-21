В Крыму идёт ремонт 15-километрового участка трассы «Новороссия»

В Крыму начат капремонт 15‑километрового участка федеральной трассы Р-280 «Новороссия»: от пункта пропуска Джанкой до села Медведевка. Завершить работы планируется в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе дорожно-строительной компании «ВАД».
В Джанкойском районе Крыма специалисты «ВАД» приступили к капитальному ремонту дороги Р-280 «Новороссия» на участке с 494 по 509 км. Модернизация трассы от Джанкоя до Симферополя вошла в план скоростного маршрута «Азовское кольцо», — говорится в сообщении.
Отмечается, что запланировано расширение дороги с двух до четырех полос, барьерное ограждение и разрешенная скорость — 120 км/ч.
Работы ведутся без перекрытия движения: сначала построятся две новые полосы вдоль существующей дороги, затем движение переключат на них и модернизация трассы продолжится. Состав асфальтобетона, как на трассе «Таврида», устойчив к жаре до +64 градуса и морозам до –22.
Р-280 «Новороссия» обеспечивает выходы к портам Черного и Азовского морей, связь с Мариуполем и Мелитополем. Капремонт улучшит транспортную инфраструктуру и качество жизни населения, подчеркнули в компании.
Часть дороги реконструирована до четырех полос от Ростовской области и границы Донецкой Народной Республики, часть реконструирована до Мариуполя и после. И сегодня в сторону Донецкой Народной Республики и Запорожской области идет реконструкция до четырех полос.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: дороги Крыма
