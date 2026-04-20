В Крыму ИИ помогает медикам работать — оценивает рентгеновские снимки и проводит МРТ-диагностику

В целом искусственный интеллект уже плотно помогает докторам. Это, в первую очередь, оценка рентгеновских снимков. Он (ИИ – ред.) не заменяет работу медицинского специалиста, но сильно сокращает, упрощает ее, – сказал Дубровский, уточнив, что ИИ используют также в МРТ-диагностике.

По словам специалиста, во всех этих сферах уже действуют искусственные помощники, которые на данный момент и в Крыму помогают работать с диагностическим оборудованием.

С начала года и по состоянию на 14 апреля порядка 75 000 человек воспользовались услугой записи на прием к врачу (с помощью чат-бота минздрава Крыма в национальном мессенджере МАХ – ред.). В день примерно полторы тысячи человек по республике записываются, – сказал гость эфира.

По словам собеседника, профильное ведомство ищет новые возможности для того, чтобы обеспечить пациентам удобство записи на прием к врачу. Для этого уже существует несколько функционалов. Это и портал Госуслуг, и крымский региональный портал crimea.k-vrachu.ru, и теперь национальный мессенджер, где есть специальный чат-бот.

Достаточно просто найти чат-бот «Мое здоровье» Министерства здравоохранения Крыма и после небольшой инструкции – записаться к любому специалисту. При этом та поликлиника и тот лечащий врач, к которому пациент привык ходить, будет всегда обозначен, пациенту легко выбрать своего врача, можно и к другому доктору своей поликлиники попасть на прием, – пояснил Дубровский, добавив, что если человек находится в другом городе, то сможет и там записаться к врачу.

Он отметил, что пользуются данной услугой пациенты всех возрастов. Дубровский также напомнил, что в мессенджере Мах можно получить дистанционную консультацию врача (по видеосвязи) и закрыть больничный лист.

Ранее министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что крымчанам теперь доступны телемедицинские консультации в мессенджере Мах. Также сообщалось, что больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Mах, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра.

источник: РИА Новости Крым