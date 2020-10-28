В Крыму истекает срок подачи заявлений на компенсацию затрат на приобретение школьной формы

31 октября 2020 года истекает срок подачи заявлений на компенсацию затрат на приобретение школьной формы детям из многодетных семей Крыма.

Рассмотрено 21 606 заявлений на компенсацию затрат на приобретение школьной формы. Выплата осуществлена на 38 282 ребенка. Общая сумма перечисленных средств – 127 млн рублей, — отмечают в пресс-службе Правительства РК.

Право на компенсацию имеют многодетные семьи, статус которым установлен в соответствии с законом Республики Крым «О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым». Заявителем является один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель), рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка из многодетной семьи, обучающегося очно в школе, лицее, гимназии Республики Крым.

В 2020 году компенсация предоставляется без учета доходов семьи, также отменено требование по предъявлению документов, подтверждающих понесенные затраты. Размер компенсации в 2020 году фиксированный – 3 317,4 рублей на каждого ребенка многодетной семьи.

Прием документов ведется до 1 ноября 2020 года через органы труда и социальной защиты по месту регистрации или отделения МФЦ, а также Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым. Для получения услуги необходимо перейти по ссылке , авторизоваться и нажать кнопку «Получить услугу». После этого требуется заполнить форму заявления, прикрепить необходимые документы и нажать кнопку «Отправить». С правилами заполнения заявления можно ознакомиться по ссылке

В орган труда и социальной защиты по месту жительства и в МФЦ можно обратиться с заявлением по установленной форме и предоставить копии необходимых документов: паспорта, свидетельства о рождении ребенка до 14 лет (паспорта ребенка старше 14 лет), удостоверения многодетной семьи, выданного в Республике Крым. Также необходимо указать реквизиты личного счета заявителя, открытого в кредитной организации для перечисления компенсации.