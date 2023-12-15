В Крыму из незаконного оборота изъяли немаркированную табачную продукция стоимостью более 1,5 млн рублей

С начала года на внутреннем рынке Крымской таможней выявлено 11, 3 тыс. пачек сигарет, на которых отсутствовали акцизные марки и, предусмотренная действующим законодательством, обязательная маркировка табачных изделий. Из них более 800 пачек — сигареты иностранного производства, 10,5 тыс. пачек сигарет, страной производства, которых являются государства-члены ЕАЭС, а также 13,5 килограмм иностранного табака для кальяна. Рыночная стоимость изъятой немаркированной продукции составила более 1,5 млн рублей.

Табачная продукция обнаружена в ходе проведения таможенных осмотров помещений и территорий торговых точек индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную и оптовую торговлю табачной продукцией в Республике Крым. Вся незаконно ввезённая табачная продукция изъята из торгового оборота. В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, — отмечают в пресс-службе Крымской таможни.

Крымская таможня обращает внимание граждан, индивидуальных предпринимателей, что обязательная маркировка табачной продукции на территории Российской Федерации введена с июля 2020 года. C 01.12.2023, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 № 2178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части введения обязательной маркировки отдельных видов никотинсодержащих жидкостей средствами идентификации» запрещается розничный оборот немаркированной никотинсодержащей продукции.

За отсутствие обязательной маркировки предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 15.12. КоАП РФ и уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ

источник: пресс-служба Крымской таможни