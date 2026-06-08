В Крыму из оборота изъяли около 3 килограммов запрещённых веществ

При обыске в доме подозреваемого были обнаружены высушенные растения, вещество серо-зеленого цвета со специфическим запахом, а также самодельное приспособление для потребления наркотических средств.

Экспертиза подтвердила, что изъятые растения, общим весом более 2 килограммов, содержат наркотические средства, а вещество серо-зеленого цвета, массой около 773 граммов, является наркотическим средством – марихуана.

Задержанный рассказал, что семена конопли он заказал в теневом сегменте сети Интернет. Затем он оборудовал одну из комнат своего дома под мини-оранжерею, установив необходимое оборудование для поддержания оптимального микроклимата и ухаживал за растениями. Оборвав части с созревших наркосодержащих растений, подозреваемый стал их высушивать, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.