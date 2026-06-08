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Новости Республики

В Крыму из оборота изъяли около 3 килограммов запрещённых веществ

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:01 08.06.2026

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по Симферопольскому району задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

При обыске в доме подозреваемого были обнаружены высушенные растения, вещество серо-зеленого цвета со специфическим запахом, а также самодельное приспособление для потребления наркотических средств.

Экспертиза подтвердила, что изъятые растения, общим весом более 2 килограммов, содержат наркотические средства, а вещество серо-зеленого цвета, массой около 773 граммов, является наркотическим средством – марихуана.

Задержанный рассказал, что семена конопли он заказал в теневом сегменте сети Интернет. Затем он оборудовал одну из комнат своего дома под мини-оранжерею, установив необходимое оборудование для поддержания оптимального микроклимата и ухаживал за растениями. Оборвав части с созревших наркосодержащих растений, подозреваемый стал их высушивать, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

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Следователем ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Также в отношении наркоагрария составлен административный материал по ст. 10.5.1. КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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