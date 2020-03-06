В Крыму изъята крупная партия нелегального алкоголя кустарного производства

В Крыму ФСБ и полиция выявили факт незаконного оборота спиртосодержащей продукции, предназначенной для сбыта. Такой «контрафактный подарочек» подготовили злоумышленники к 8 марта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументирована преступная деятельность группы лиц, которая в подпольном цехе на окраине города Белогорска занималась кустарным производством, хранением и сбытом спиртосодержащей продукции, — сообщили в МВД по РК.

Лабораторными исследованиями, проведенными в Экспертно-криминалистическом центре МВД по Республике Крым, подтверждено, что изъятые жидкости не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В ходе обыска было выявлено и изъято около 1000 литров нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По материалам оперативных сотрудников следователями Белогорского межрайонного следственного отдела ГСУ СК в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 cт. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом и конфискацией нелегального оборудования по изготовлению контрафактного алкоголя, — уточнили в МВД по РК.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: МВД по РК.