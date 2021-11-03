В Крыму изменился номер для приёма сообщений для получения сертификатов вакцинированных и переболевших COVID-19

По данному номеру принимаются сведения, необходимые для получения сертификатов вакцинированных и переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также выдачи справки о медицинском отводе от вакцинации. а также выдачи справки о медицинском отводе от вакцинации. Стоит отметить, что специалисты обрабатывают сообщения, которые содержат полный объём сведений, указанных в соответствующих анкетах:

анкета для переболевших COVID-19 https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/21812 ;

; анкета для получения справки о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/21895 .

Сертификат вакцинированного с QR-кодом автоматически формируется на Едином портале государственных услуг и функций. Он доступен в официальном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» после введения второго компонента, при условии правильного заполнения анкеты перед вакцинацией, а также наличия подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги» с введёнными данными о номере страхового полиса ОМС и СНИЛСа.

В случае если Вы завершили вакцинацию, но в течение семи рабочих дней QR-код не отображен в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», необходимо направить сообщение в мессенджере WhatsApp или Viber на номер +7 (978) 59-18-868, с подтверждением факта вакцинации (необходимо фото справки, выданной медицинским работником). После проверки данных с использованием медицинской системы, информация в федеральном регистре будет актуализирована.

Также напоминаем, что анкеты для получения медицинского отвода и для переболевших COVID-19 можно заполнить на первом этаже Поликлиники №1 (г. Ялта).

С 3 ноября call-центр Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму предоставляет ответы на сообщения в мессенджеры WhatsApp и Viber на номер +7 (978) 59-18-919 только по вопросам работы поликлинической службы (запись к врачам, на обследования, вакцинацию, информирование о результатах ПЦР-исследований).

Отдел информационной политики Администрации города Ялта