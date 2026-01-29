Прямо сейчас:
В Крыму изъяли из незаконного оборота более 14 тысяч литров алкогольной продукции и около 50 тысяч пачек сигарет

29.01.2026

Министерством внутренних дел по Республике Крым подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия под условным наименованием «Алкоголь».

Целью двухэтапного мероприятия стало выявление и пресечение нарушений, связанных с незаконным оборотом спиртного, табака и никотинсодержащей продукции.

В ходе рейдов полицейскими в отношении физических лиц составлено 26 протоколов об административных правонарушениях, собранные материалы направлены в суд. По 22 материалам уже назначены административные штрафы от 20 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, возбуждено 4 уголовных дела: 2 из которых по фактам незаконной перевозки спиртосодержащей продукции грузовым транспортом объёмом 4 865 и 6 000 литров (ст. 171.3 УК РФ); 2 по фактам незаконного хранения в целях сбыта немаркированной никотинсодержащей продукции в особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

Из незаконного оборота изъято более 14 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, около тысячи литров пива, более 45 тысяч пачек сигарет и 5 тысяч единиц электронных систем доставки никотина.

Так, при проведении обследовании зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств:

  • в г. Феодосия обнаружено и изъято 6 500 литров спиртосодержащей продукции;
  • в одном из гаражей в г. Симферополь обнаружено и изъято более 4 000 литров спиртосодержащей продукции;
  • в металлическом ангаре одного из сёл Кировского района обнаружено и изъято около 1 500 литров спиртосодержащей продукции;
  • в одном из домов г. Старый Крым обнаружено и изъято около 1 800 литров спиртосодержащей продукции.

Вся изъятая продукция направлена на экспертизу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

