В Крыму явка на голосовании по изменениям в Конституции приближается к 80%

В Крыму, по состоянию на 15:00 в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проголосовало 1, 126 млн крымчан. Это три четверти от числа внесенных в списки избирателей.

По состоянию на 15:00 проголосовало 1,126 млн. граждан (75,1%). Обстановка на участках спокойная, — рассказал в эфире «Россия 24» Глава РК Сергей Аксёнов.

По его данным, общественный контроль за ходом голосования на участках осуществляет более 3 тысяч общественных наблюдателей.

Также Глава Крыма отметил, что для участия в информационном освещении проведения Общероссийского голосования Избирательной комиссией Республики аккредитовано 34 средства массовой информации.

Голосование еще продолжается, участки будут закрыты в 20:00. Сейчас число проголосовавших уже превысило 77%.