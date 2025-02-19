В Крыму к 80-й годовщине Великой Победы намерены подготовиться на самом высоком уровне

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, Победа в Великой Отечественной войне является одним из самых значимых событий в истории России. Она объединяет и роднит людей всех поколений и национальностей, является символом мощи Отечества, воли и силы духа народа, поэтому подготовиться к празднованию 80-й годовщины требуется на самом высоком уровне.

Наш Президент уже дал основные установки о том, что необходимо сделать, задачи поставлены конкретные. В первую очередь, конечно, речь идет о помощи и поддержке ветеранов – защитниках нашей Родины. Мы всегда должны быть рядом, помогать как добрым словом, так и конкретными действиями. Подвиг этих людей никогда забыт не будет, – призвал Глава Крыма.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Крыму, будут присвоены звания почетных граждан своих муниципальных образований.

Глава республики акцентировал, что данная работа должны быть завершена в срок до 1 мая.

Все имена ветеранов нам хорошо известны. Нужно ускорить процесс, вести его без излишней бюрократии и формализма и завершить как можно раньше. Прошу глав администраций взять работу под личный контроль, – дал поручение Глава Крыма.

Сергей Аксёнов сообщил, что в 2025 году единовременную выплату в Крыму ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличат до 400 тыс. рублей.

По информации заместителя Председателя Совета министров РК – министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской, президентские выплаты ветеранам в 2025 году будут осуществлены в апреле вместе с пенсионным обеспечением, а республиканские выплаты – до 1 мая для всех категорий ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны.

Также Сергей Аксёнов остановился на вопросах реставрации и ухода за памятниками Победы.

Понятно, что подготовка к празднованию юбилея включает в себя приведение памятников в надлежащий вид, но данная работа должна вестись постоянно. За каждым местом памяти должно быть закреплено должностное лицо, которое будет отвечать за его состояние, – отметил Глава Крыма.

Еще одно поручение Сергея Аксёнова касается установки памятной стелы «Город воинской славы» в Феодосии. Почетное звание было присвоено городу за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные его защитниками в годы войны. Глава администрации муниципального образования Игорь Ткаченко должен взять вопрос под личный контроль, работы требуется завершить до 1 мая.

Кроме того, по мнению Сергея Аксёнова, повышенное внимание нужно уделить патриотическому воспитанию.

Для нашей молодежи подвиги предков должны быть неизменным нравственным ориентиром, а память о Победе – источником духовных сил и гордости за героическое прошлое нашей страны. Мы обязаны сберечь память о наших героях и продолжать бороться с попытками фальсификации истории, – пояснил Глава республики.

В ходе заседания с приветственным словом выступили Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов и заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов. Отмечается, что празднование 80-й годовщины Победы проходит в непростое для страны историческое время, поэтому так важно наполнить все мероприятия особым смыслом и реальным содержанием. Необходимо уделить много внимания и работе в образовательных учреждениях, воспитывать в молодежи патриотический дух.

Доклады о мероприятиях, запланированных в Крыму в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, представили министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов, министр культуры РК Татьяна Манежина.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Сергей Цеков, руководители профильных ведомств и общественных организаций.

СПРАВКА. Организационный комитет по подготовке и проведению празднования в Республике Крым 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. создан распоряжением Главы Республики Крым 5 февраля 2025 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым