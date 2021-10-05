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В Крыму, как и во всех регионах РФ 6 октября пройдет масштабная проверка систем оповещения населения
Иллюстрация: ГУ МЧС России по РК

В Крыму, как и во всех регионах РФ 6 октября пройдет масштабная проверка систем оповещения населения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:33 05.10.2021

6 октября во всех субъектах страны, в том числе в Крыму будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты).

Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

МЧС обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

В Крыму, как и во всех регионах РФ 6 октября пройдет масштабная проверка систем оповещения населения

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