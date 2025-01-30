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В Крыму каждый второй родитель выпускника колледжа рассчитывает, что ребенок продолжит учебу в вузе
иллюстрация: pxhere.com

В Крыму каждый второй родитель выпускника колледжа рассчитывает, что ребенок продолжит учебу в вузе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:00 30.01.2025

Выбирая колледж для ребенка, родители чаще всего ориентируются на его интересы и способности, а также востребованность профессии на рынке труда и уровень зарплаты. В опросе сервиса SuperJob. Старт карьеры приняли участие родители 9-классников, поступающих в колледжи в 2025 году, и родители выпускников колледжей 2025.

При выборе колледжа для будущего выпускника 9 классов родители чаще всего ориентируются на интересы и способности ребенка (каждый третий опрошенный). 17% родителей принимают во внимание востребованность профессии на рынке труда и уровень зарплат в сфере. Качество обучения и преподавательский состав в числе наиболее важных характеристик колледжа указали по 11%. 6% родителей ориентируются на отзывы об учебном заведении. Еще столько же выбирают колледж ближе к дому. Место колледжа в рейтингах средних профессиональных учебных заведений важно 5% опрошенных. Каждый двадцатый прежде всего принимает во внимание информацию о количестве бюджетных мест и стоимости обучения. Еще 4% ориентируются на имидж и престиж колледжа. 3%, выбирая колледж, принимают в расчет возможность дальнейшего поступления в вузы, отдавая предпочтение заведениям на базе университетов. 2% родителей ищут информацию о проходных баллах прошлых лет. 1% изучают программу обучения. Еще 1% важно наличие общежития. Среди других не столь популярных параметров выбора — хорошая материально-техническая база, размер стипендии, возможность учебы дистанционно, сотрудничество с предприятиями и проч., — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Обсуждая поступление в колледж, матери чаще ориентируются на пожелания и способности ребенка, отзывы выпускников, а также местонахождения учебного заведения. Отцы — на востребованность профессии на рынке и потенциальный размер зарплаты, а также на преподавательский состав.

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Опрос родителей будущих выпускников колледжей 2025 показал, что матери и отцы чаще всего рассчитывают на продолжение ребенком учебы в вузе. 32% родителей сообщили, что их ребенок будет поступать летом на дневное отделение. Дети 19% опрошенных планируют подавать документы на вечерние или заочные отделения вузов и найти работу. У 18% респондентов дети не будут продолжать учебу и выйдут на работу после окончания колледжа.

Время проведения: 2 декабря 2024 года — 29 января 2025 года

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