В Крыму компенсируют затраты на приобретение школьной формы детям из многодетных семей

В Крыму на счета первых получателей переведены средства на компенсацию затрат на приобретение школьной формы детям из многодетных семей. Общая сумма перечисленных средств – 8,3 млн рублей.

Прием документов ведется с 1 августа по 1 ноября 2020 года через органы труда и социальной защиты по месту регистрации или отделения МФЦ, а также Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым. Для получения услуги необходимо перейти по ссылке , авторизоваться и нажать кнопку «Получить услугу». После этого требуется заполнить форму заявления, прикрепить необходимые документы и нажать кнопку «Отправить». С правилами заполнения заявления можно ознакомиться здесь , — поясняют в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК.

В орган труда и социальной защиты по месту жительства и в МФЦ можно обратиться с заявлением по установленной форме и предоставить копии необходимых документов: паспорта, свидетельства о рождении ребенка до 14 лет (паспорта ребенка старше 14 лет), удостоверения многодетной семьи, выданного в Республике Крым. Также необходимо указать реквизиты личного счета заявителя, открытого в кредитной организации для перечисления компенсации.

В 2020 году компенсация затрат на приобретение школьной формы детям из многодетных семей, обучающимся в школе, будет предоставлена без учета доходов семьи. Также отменено требование по предъявлению документов, подтверждающих понесенные затраты. Размер компенсации в 2020 году фиксированный – 3 317,4 рублей на каждого ребенка многодетной семьи, обучающегося очно в школе, лицее, гимназии Республики Крым.

Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается органом труда и социальной защиты в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов.