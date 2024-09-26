В Крыму компенсируют затраты на приобретение школьной формы многодетным семьям

С 1 августа по 1 ноября 2024 года многодетные семьи, проживающие в Республике Крым, могут подать документы для компенсации затрат на приобретение школьной формы.

Для назначения компенсации необходимо обратиться с заявлением удобным способом (лично в орган социальной защиты населения, через отделение МФЦ, через Госуслуги).

За получением более подробной информации обращаться в департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя: г. Симферополь, бул. И. Франко, д. 25; тел. (3652) 60-01-90, 25-32-01, +7-978-988-32-71, +7-978-914-37-07.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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