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В Крыму компенсируют затраты на приобретение школьной формы многодетным семьям

В Крыму компенсируют затраты на приобретение школьной формы многодетным семьям

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 12:20 26.09.2024

Для назначения компенсации необходимо обратиться с заявлением удобным способом (лично в орган социальной защиты населения, через отделение МФЦ, через Госуслуги).

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За получением более подробной информации обращаться в департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя: г. Симферополь, бул. И. Франко, д. 25; тел. (3652) 60-01-90, 25-32-01, +7-978-988-32-71, +7-978-914-37-07.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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