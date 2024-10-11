В Крыму — конференция «Новые горизонты». Говорят о развитии спорта и туризма в исторических регионах России

В ходе своего выступления Сергей Аксёнов отметил, что целью конференции «Новые горизонты» является обмен опытом с братскими регионами и обозначение основных приоритетов развития отраслей туризма и спорта.

Благодарю вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко, Министерство спорта России в лице его руководителя Михаила Владимировича Дегтярева, депутатов Государственной Думы за организацию масштабного мероприятия. Мы сможем обменяться наработанными практиками, определить направления наших будущих действий, наметить пути решения тех или иных задач, – говорит Глава Крыма.

При этом Глава республики подчеркнул, что задачи, стоящие перед Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями, во многом схожи с задачами остальных субъектов Российской Федерации.

Сейчас главное – преодолеть разрыв в уровнях развития, используя опыт интеграции Крыма. Несмотря на сложности и близость к фронту, наша республика сохраняет положительную динамику во всех сферах, в том числе в спорте и туризме. Мы активно делимся проверенными на практике приемами и стратегиями с коллегами из исторических регионов и готовы к дальнейшей совместной работе, – акцентировал Глава Крыма.

В мероприятии приняли участие представители руководства города Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, депутаты профильных комитетов Государственной Думы Российской Федерации, представители федеральных министерств, региональных и муниципальных органов власти, а также туристической отрасли и заинтересованные инвесторы.

СПРАВКА. Конференция «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» проходит 11-12 октября в городе Ялте. Одна из ключевых целей мероприятия – разработка решений по развитию и поддержке туризма и спорта на новых территориях, в Республике Крым и городе Севастополе, а также обсуждение необходимых мер по поддержке крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов на данных территориях. В рамках конференции пройдет ряд круглых столов, на которых будут обсуждаться вопросы реновации туристической инфраструктуры новых регионов и интеграции новых территорий в систему российского спорта, и выездное заседание комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту, на которой будет поднята тема пути достижения целевых показателей Стратегии развития физической культуры и спорта в новых регионах на опыте Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым