В Крыму — конференция «Новые горизонты». Говорят о развитии спорта и туризма в исторических регионах России

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выступил на пленарном заседании конференции «Новые горизонты», посвященной теме развития спорта и туризма в исторических регионах России. С видеоприветствием к участникам мероприятия обратился Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, напомнивший, что ранее была разработана и в настоящее время осуществляется комплексная программа социально-экономического развития исторических регионов.
Реализация программы позволит решить задачу, которую поставил нам Президент Владимир Владимирович Путин: как можно скорее интегрировать регионы в единое экономическое, образовательное, культурное пространство России. Активно идет строительство, восстановление жилых домов, детских садов, школ, учреждений культуры. Продолжается восстановление действующей и строится новая инфраструктура для занятий спортом. В 2025 году на это будет выделено дополнительно порядка 2,5 млрд рублей. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создается комплексная инфраструктура для отдыха наших граждан, – поделился вице-премьер России.
В ходе своего выступления Сергей Аксёнов отметил, что целью конференции «Новые горизонты» является обмен опытом с братскими регионами и обозначение основных приоритетов развития отраслей туризма и спорта.
Благодарю вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко, Министерство спорта России в лице его руководителя Михаила Владимировича Дегтярева, депутатов Государственной Думы за организацию масштабного мероприятия. Мы сможем обменяться наработанными практиками, определить направления наших будущих действий, наметить пути решения тех или иных задач, – говорит Глава Крыма.
При этом Глава республики подчеркнул, что задачи, стоящие перед Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями, во многом схожи с задачами остальных субъектов Российской Федерации.
Сейчас главное – преодолеть разрыв в уровнях развития, используя опыт интеграции Крыма. Несмотря на сложности и близость к фронту, наша республика сохраняет положительную динамику во всех сферах, в том числе в спорте и туризме. Мы активно делимся проверенными на практике приемами и стратегиями с коллегами из исторических регионов и готовы к дальнейшей совместной работе, – акцентировал Глава Крыма.
В мероприятии приняли участие представители руководства города Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, депутаты профильных комитетов Государственной Думы Российской Федерации, представители федеральных министерств, региональных и муниципальных органов власти, а также туристической отрасли и заинтересованные инвесторы.
СПРАВКА. Конференция «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России» проходит 11-12 октября в городе Ялте. Одна из ключевых целей мероприятия – разработка решений по развитию и поддержке туризма и спорта на новых территориях, в Республике Крым и городе Севастополе, а также обсуждение необходимых мер по поддержке крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов на данных территориях. В рамках конференции пройдет ряд круглых столов, на которых будут обсуждаться вопросы реновации туристической инфраструктуры новых регионов и интеграции новых территорий в систему российского спорта, и выездное заседание комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту, на которой будет поднята тема пути достижения целевых показателей Стратегии развития физической культуры и спорта в новых регионах на опыте Республики Крым.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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