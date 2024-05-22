В Крыму — конкурс на предоставление субсидии муниципальным образованиям на поддержку проектов по развитию исторических центров городов

Субсидия в размере 143, 3 млн руб. предоставляется в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», федерального проекта Развитие туристической инфраструктуры», регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры Республика Крым» в 2024 году.

Форма заявки для участия в отборе, а также перечень прилагаемых к заявке документов принимаются до 31 мая 2024 года. Подробнее: https://mtur.rk.gov.ru/structure/4e1c34aa-60d9-4f87-ad9e-8a356bbcc1ea

Ранее в рамках реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» субсидии были выделены городам Евпатория и Алупка. В результате в 2024 году в городах реализованы мероприятия по благоустройству исторических центров, объединению объектов показа в единое архитектурное пространство.

По информации пресс-службы Минкурортов Крыма