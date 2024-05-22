В Крыму — конкурс на предоставление субсидии муниципальным образованиям на поддержку проектов по развитию исторических центров городов

Министерство курортов и туризма Республики Крым уведомляет о начале приема документов для участия в отборе муниципальных образований Республики Крым с целью предоставления субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на государственную поддержку проектов по развитию общественных территорий муниципальных образований, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города в рамках Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым.
Субсидия в размере 143, 3 млн руб. предоставляется в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», федерального проекта Развитие туристической инфраструктуры», регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры Республика Крым» в 2024 году.
Форма заявки для участия в отборе, а также перечень прилагаемых к заявке документов принимаются до 31 мая 2024 года. Подробнее: https://mtur.rk.gov.ru/structure/4e1c34aa-60d9-4f87-ad9e-8a356bbcc1ea
Ранее в рамках реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» субсидии были выделены городам Евпатория и Алупка. В результате в 2024 году в городах реализованы мероприятия по благоустройству исторических центров, объединению объектов показа в единое архитектурное пространство.
По информации пресс-службы Минкурортов Крыма
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