В Крыму конкурсная комиссия рассмотрит более 40 бизнес-планов для предоставления гранта «Агростартап»

В Крыму начала работу конкурсная комиссия по рассмотрению более 40 бизнес-планов для предоставления гранта «Агростартап».

В 2021 году на грантовую поддержку создания и развития крестьянско-фермерских хозяйств в рамках Регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» выделено 30,8 млн. рублей. К конкурсному отбору допущен 41 участник, из которых 15 планируют заниматься развитием животноводства, 27 – растениеводства. Бизнес-планы представлены достаточно конкурентоспособные, интересные и актуальные для развития агропромышленного комплекса республики. Всем участникам желаю удачи и победы в конкурсе, — прокомментировал вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Он уточнил, что в этом году на конкурс представлены проекты по развитию осетровой фермы, птицефабрики по производству яйца куриного, пчеловодству, созданию тепличных комплексов и многое другое.

В состав комиссии, рассматривающей заявочную документацию, вошли представители минсельхоза Крыма, ГБУ РК «Информационно-консультационный центр», Крымской республиканской организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, ГБУ РК «Республиканская станция по борьбе с болезнями животных», Научно–технического союза Крыма, Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Крым, комитета по молодежному предпринимательству «Опоры России Крыма», Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «ВКУСНО, ЧИСТО, ЧЕСТНО», Союза промышленников и предпринимателей, АО «Корпорация развития Республики Крым», комитета по развитию агропромышленного комплекса Союза «Торгово–промышленная палата Республики Крым».

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.