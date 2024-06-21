В Крыму контролируют состояние очистки русел рек и уровень наполняемости водоёмов

Данная работа проводится для предупреждения возникновения подтоплений территорий населенных пунктов в случае выпадения большого количества осадков.
Сотрудники МЧС Республики Крым проводят мониторинг состояния русел рек и подмостовых пространств на предмет выявления сорной растительности, мусора, в том числе свалок и крупногабаритных камней, обломков древесно-кустарниковой растительности, наличие донных отложений и т.д. Данная работа проводится для предупреждения возникновения подтоплений территорий населенных пунктов в случае выпадения большого количества осадков. Так, сотрудники чрезвычайного ведомства накануне осуществили выезд в Симферопольский район. В ходе мероприятия были осмотрены русла рек Салгир, Ангара, а также Добровский родник Камыш-Кора в таких населенных пунктах, как: с. Красная Зорька, пгт. Гвардейское, с. Доброе и с. Перевальное, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Информация по итогам мониторинга была передана в Совет Министров Республики Крым для последующего решения проблемных вопросов.
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
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