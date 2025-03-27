В Крыму — Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской конференции

Перед торжественным открытием мероприятия Сергей Аксёнов совместно с Председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Константиновым и директором Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации Кириллом Логвиновым осмотрел выставку редких архивных документов «Российское миролюбие от «Священного союза до ООН». Далее прошла церемония гашения почтовой карточки, посвященной 80-й годовщине Ялтинской конференции.

В ходе своего выступления Сергей Аксёнов приветствовал участников научно-дипломатического конгресса, подчеркнув важность проведения подобных мероприятий.

Мы понимаем, что в условиях непростой международной обстановки такие встречи важны как никогда. Сегодня наше общение проходит в формате народной дипломатии при минимальном участии официальных лиц и большом количестве неравнодушных людей, общественных деятелей, политиков, ученых, которые не могут оставаться в стороне, просто наблюдая за происходящим в мире. Здесь собрались те, кто хочет внести свой вклад в поддержание стабильности и мира. Уверен, участникам конгресса удастся найти определенные решения, выработать методики, тактики и стратегии для достижения всеобщего взаимоуважения и взаимопонимания, – заявил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что Крым по-прежнему остается в эпицентре истории.

Не будет преувеличением сказать, что все важнейшие геополитические изменения, которые происходили в мире на протяжении последних одиннадцати лет, так или иначе связаны с воссоединением Крыма с Россией. Оно стало возможным благодаря твердому решению крымчан быть со своей Родиной и, конечно, при поддержке Президента Владимира Владимировича Путина и всего российского народа. Спасибо всем друзьям Крыма за позицию, поддержку России и нашего Лидера. Очень важно, чтобы международное сообщество могло услышать разные точки зрения, выступило за уважение по отношению друг к другу, к культуре, традициям и обычаям друг друга. Только вместе, только в созидании можно построить счастливое будущее для наших детей и всех будущих поколений, – выразил мнение Глава республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов поблагодарил Министерство иностранных дел России и всех организаторов конгресса за подготовку масштабного мероприятия, а также пожелал участникам плодотворной работы, акцентировав готовность Крыма предоставлять площадки для подобных встреч и в будущем.

В рамках мероприятия были озвучены приветствия Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгения Примакова.

Участники конгресса обсудили тему актуальных геополитических вызовов в эпоху глобальных изменений, вопрос налаживания диалога и сотрудничества ведущих мировых держав, роль России в формировании нового мироустройства.

В мероприятии приняли участие сенатор от Республики Крым Сергей Карякин, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов, заместитель губернатора города Севастополя Мария Литовко, другие.

СПРАВКА. Совет министров Республики Крым при поддержке МИД России и Российской ассоциации международного сотрудничества проводит Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции, 27 и 28 марта. Мероприятие привлекло более 100 государственных деятелей, политиков, историков, руководителей академических научных институтов, а также представителей зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности, в том числе из Великобритании, Китая, США и Франции.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым