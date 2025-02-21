В Крыму мужчина обворовал соседа: посягнул на святое — украл у ветерана ВОВ медали, парадный китель, два кортика

Сотрудники полиции задержали в Крыму 33-летнего подозреваемого в краже медалей, принадлежавших участнику Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже из квартиры родственника ценных вещей. Среди них оказались медали, которыми был награжден отец ее свекра, парадный морской китель, два кортика.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшего, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что в отсутствие хозяина несколько дней подряд залезал в помещение через форточку и ночевал там. Во время одного из таких визитов он решился на кражу.

Оперативниками большая часть похищенного найдена и изъята. Мероприятия по розыску остального имущества продолжаются, — добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ), задержанный арестован. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

источник: ТАСС