В Крыму мужчина обворовал соседа: посягнул на святое — украл у ветерана ВОВ медали, парадный китель, два кортика

По ее словам, в полицию обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже из квартиры родственника ценных вещей. Среди них оказались медали, которыми был награжден отец ее свекра, парадный морской китель, два кортика.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшего, — написала Волк в своем Telegram-канале.
Мужчина признал свою вину и рассказал, что в отсутствие хозяина несколько дней подряд залезал в помещение через форточку и ночевал там. Во время одного из таких визитов он решился на кражу.
Оперативниками большая часть похищенного найдена и изъята. Мероприятия по розыску остального имущества продолжаются, — добавила представитель ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ), задержанный арестован. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
источник: ТАСС
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