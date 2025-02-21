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Новости Республики
В Крыму мужчина обворовал соседа: посягнул на святое - украл у ветерана ВОВ медали, парадный китель, два кортика
фото: скрин видео © Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

В Крыму мужчина обворовал соседа: посягнул на святое — украл у ветерана ВОВ медали, парадный китель, два кортика

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:30 21.02.2025

Сотрудники полиции задержали в Крыму 33-летнего подозреваемого в краже медалей, принадлежавших участнику Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже из квартиры родственника ценных вещей. Среди них оказались медали, которыми был награжден отец ее свекра, парадный морской китель, два кортика.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшего, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что в отсутствие хозяина несколько дней подряд залезал в помещение через форточку и ночевал там. Во время одного из таких визитов он решился на кражу.

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Оперативниками большая часть похищенного найдена и изъята. Мероприятия по розыску остального имущества продолжаются, — добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ), задержанный арестован. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

источник: ТАСС

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