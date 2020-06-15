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В Крыму мужчина предстанет перед судом по обвинению в жестком убийстве жительницы Евпатории

В Крыму мужчина предстанет перед судом по обвинению в жестком убийстве жительницы Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:05 15.06.2020

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Сакского района, обвиняемого в совершении убийства (ч.1. ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что вечером 4 ноября 2019 года в Евпатории близ элеватора было обнаружено тело 54-летней местной жительницы, которая ранее ушла пасти домашний скот. Следователями и следователями-криминалистами был проведен тщательный осмотр места преступления с применением современной криминалистической техники и экспертных возможностей, проведены все необходимые первоначальные следственные действия. В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Евпатории установили личность злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Сакского района, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе — за совершение убийства мальчика, — сообщили в Следственном комитете.

В Крыму мужчина предстанет перед судом по обвинению в жестком убийстве жительницы Евпатории

Установлено, что в тот день мужчина пытался неоднократно познакомиться с женщиной, которая встретилась ему на пути, однако получил отказ. В ответ он напал на нее, ударив тупым предметом в область головы. После чего нанес ей ножевые ранения в область шеи, от которых потерпевшая скончалась. Мужчина скрывался сначала в Сакском районе, а затем — в Севастополе.

В Крыму мужчина предстанет перед судом по обвинению в жестком убийстве жительницы Евпатории

Свою вину он признал полностью, а в ходе следственного эксперимента рассказал и показал, как совершал преступление, в том числе – где закопал мобильный телефон жертвы. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Крыму мужчина предстанет перед судом по обвинению в жестком убийстве жительницы Евпатории

Фото: Следком.

В Крыму мужчина предстанет перед судом по обвинению в жестком убийстве жительницы Евпатории

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