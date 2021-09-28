В Крыму на частном подворье обнаружили очередную наркоплантацию. На тот раз в Сакском районе

В Крыму задержан житель Сакского района. Полиция подозревает его в культивировании наркосодержащих растений, а также незаконном хранении наркотиков. Случай для Крыма не диковинный. Стоит отметить, что наркоплантацию 43-летний «доморощенный аграрий» оборудовал на своем частном подворье. Полученное сырье после переработки хранилось в доме задержанного и, согласно оперативной информации, могло предназначаться для последующего сбыта.

По имеющимся данным, для организации своего криминального бизнеса мужчина закупил семена высокопродуктивных сортов наркосодержащих растений, а также приспособления для их выращивания, обработки, удобрения и полива. После этого он высадил кусты в грунт и на протяжении летнего сезона осуществлял их культивирование. Злоумышленник задержан с поличным в период сбора незаконного урожая. Сотрудниками полиции на грядках обнаружены 11 кустов конопли, также в придомовых постройках были изъяты развешенные для просушки уже сорванные растения. Общая масса изъятых наркотических средств составила более 10 килограммов, — рассказали в МВД по РК.

По ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ) возбуждено уголовное дело. Крымчанинугрозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Также в отношении его возбуждено административное производство в связи с незаконным культивированием наркорастений.

Фото: МВД по РК.