МЧС Республики Крым напоминает о том, что вызов по номеру 112 можно выполнить, находясь вне зоны приема вашей сети, без денег на счету и даже без Sim -карты в телефоне.

В Крыму — на единый номер экстренных вызовов 112 — в июле текущего года поступило 90 306 вызовов

В Крыму — на единый номер экстренных вызовов 112 — в июле текущего года поступило 90 306 вызовов

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