В Крыму — на единый номер экстренных вызовов 112 — в июле текущего года поступило 90 306 вызовов

На единый номер экстренных вызовов 112 в июле текущего года поступило 90 306 вызовов Из них на номер 101 переведено 2888 вызовов. Ещё 14 021 звонившему потребовалась помощь полиции. На номер 103 переадресовано 13 491 вызов, а на номер 104 — 786 вызовов. 427 вызовов попали в категорию «Детская шалость».
МЧС Республики Крым напоминает о том, что вызов по номеру 112 можно выполнить, находясь вне зоны приема вашей сети, без денег на счету и даже без Sim -карты в телефоне.
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